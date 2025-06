Botafogo encara Ceará pelo Brasileirão antes de viajar para estreia no Mundial de Clubes

O Botafogo enfrentará o Ceará em um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Santos na última rodada, a equipe subiu para a nona posição. Esse é o foco principal antes de iniciar no Mundial de Clubes, contra o Seattle Sounders, nos Estados Unidos.

O técnico do Botafogo destaca a importância de manter a concentração no campeonato nacional por enquanto. "Não quero, nem admito e não permito que alguém do grupo comece a pensar em Paris Saint-Germain e Atlético de Madri", afirma.

