Bragantino vence Vasco em São Januário pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Vasco, em São Januário, com um gol relâmpago de Guilherme Lopes, na marca de 1 minuto e 32 segundos, o mais rápido do Campeonato Brasileiro. Apesar de criar chances, o Vasco não conseguiu converter em gols. Ainda na primeira etapa, Vitinho cruzou para Isidro Pitta marcar o segundo gol do Bragantino.

Esta foi a primeira derrota do Vasco em casa neste Brasileirão. O técnico do Vasco destacou que, apesar das 20 finalizações, a equipe não foi efetiva e falhou na defesa em momentos cruciais.

aqui!