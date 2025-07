BRICS: Marinha reforça segurança para evento que acontece no Rio nos dias 6 e 7

Os militares da Marinha do Brasil desembarcaram no Rio de Janeiro para garantir a segurança da 17ª Cúpula de Líderes do BRICS. Apesar do mau tempo, já estão em terra e se deslocam para pontos estratégicos. O operação conta com três navios patrulha e uma fragata na Marina da Glória, além de um navio de patrulha oceânico e uma fragata cobrindo a orla. A presença de veículos anfíbios assegura o transporte rápido de tropas, demonstrando a prontidão da Marinha. O comandante Leonel da Silva enfatizou o treinamento contínuo para desembarques em qualquer situação, destacando a complexidade das operações anfíbias.



