Briga entre adolescentes em Nova Iguaçu termina com jovem ferido a facadas

Dois adolescentes de 13 anos se envolveram em uma briga violenta em uma rua próxima a uma escola em Nova Iguaçu, registrada por outros estudantes. Durante a troca de socos e empurrões, um dos adolescentes foi esfaqueado nas costas e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, felizmente sem risco de morte.

O autor da facada foi apreendido pela polícia. Segundo informações, a briga foi marcada por um aplicativo de mensagens.