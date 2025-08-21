Briga entre adolescentes em Nova Iguaçu termina com jovem ferido a facadas
Briga pré-agendada por mensagem termina com um adolescente esfaqueado e outro apreendido
Dois adolescentes de 13 anos se envolveram em uma briga violenta em uma rua próxima a uma escola em Nova Iguaçu, registrada por outros estudantes. Durante a troca de socos e empurrões, um dos adolescentes foi esfaqueado nas costas e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, felizmente sem risco de morte.
O autor da facada foi apreendido pela polícia. Segundo informações, a briga foi marcada por um aplicativo de mensagens.
A Secretaria de Educação de Nova Iguaçu encaminhou o caso ao Conselho Tutelar, enquanto a Polícia Civil segue com a investigação sob sigilo.
