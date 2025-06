Câmara do Rio aprova guarda municipal armada com agentes temporários Os agentes poderão ser contratados por tempo determinado, com salários de até R$ 13 mil reais

04/06/2025 - 08h21

