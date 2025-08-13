Câmeras de Segurança podem ajudar a identificar autores de execução na Barra

André Luiz Brasil Gomes foi morto dentro do carro em que estava parado na Barra da Tijuca. O crime ocorreu durante a tarde e um homem desceu de outro veículo e disparou pelo menos 12 vezes contra ele. A polícia investiga o caso e analisa imagens das câmeras de segurança para identificar os autores do crime. André era casado e não tinha antecedentes criminais.

