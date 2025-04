Caminhada pela conscientização do autismo acontece neste domingo

Neste domingo, acontece a 12ª caminhada pela conscientização do autismo na Praia do Leblon, posto 12, com concentração a partir das 9 horas e início às 10 horas.

Denise e Rosemir, representantes da Fundação Mundo Azul, destacam o lema do evento: "Informação gera empatia, empatia gera respeito."

A caminhada busca promover a inclusão social de autistas em diversos espaços.

O evento é gratuito e não requer inscrição.

Caso condições climáticas adversas ameacem a segurança, pode ser adiado.

Acompanhe atualizações nas redes sociais organizadoras para mais informações.

aqui!