Caminhada pela conscientização do autismo reúne centenas de pessoas na Ilha do Governador

Neste fim de semana, a praia da Bica, na Ilha do Governador, foi palco da nona caminhada "Compartilha", que reuniu centenas de pessoas vestindo camisetas azuis para promover a conscientização sobre o autismo. O movimento, iniciado há 12 anos, busca combater preconceitos e promover inclusão.

A caminhada contou com a participação da Marinha do Brasil, reforçando o compromisso com a inclusão social. Tânia Bastos, madrinha do evento, ressaltou a importância de políticas públicas para integrar essas pessoas à sociedade, destacando casos de sucesso e a necessidade de maior apoio às famílias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!