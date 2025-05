Caminhão frigorífico interceptado na Dutra transportava três toneladas de maconha

Um caminhão frigorífico foi encontrado carregado com três toneladas de maconha durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. Os agentes suspeitaram do veículo e, com o auxílio de cães farejadores, descobriram a droga em um fundo falso.

O motorista confessou que receberia pagamento para transportar a carga do Paraná até a Baixada Fluminense.

-A droga foi levada à delegacia da PRF em Resende, e o motorista está preso enquanto as investigações continuam.