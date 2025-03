Caminhoneiro é encontrado morto na Via Dutra após abordagem criminosa

O caminhoneiro Valbson de Oliveira Tatajiba, de 59 anos, foi encontrado morto, na quinta-feira (27), no canteiro central da Via Dutra, em Queimados, município do estado do Rio de Janeiro . Ele saiu da Baixada Fluminense para São Paulo na última quarta-feira e foi abordado por criminosos logo após deixar a transportadora. O caminhão e a carga, que transportavam materiais de limpeza e descartáveis, foram recuperados após os assaltantes perderem o controle do veículo.

A família do caminhoneiro não se conforma com a violência, destacando que nenhum pertence foi levado. Valbson deixa esposa, dois filhos e três netos.

