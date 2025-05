Carlo Ancelotti chega ao Brasil para comandar seleção brasileira

Carlo Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro na noite de ontem para assumir o comando da seleção brasileira. O técnico desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão e foi recebido pelo novo presidente da CBF Samir Xaud e torcedores. A primeira convocação ocorrerá nesta segunda-feira (26), às 15h, no hotel onde está hospedado.

O meio-campista Alain, do Botafogo, que trabalhou com Ancelotti, afirmou que ele sabe se adaptar bem aos jogadores e espera sucesso na nova posição. Alex Sandro, do Flamengo, espera ser convocado, destacando a habilidade de Ancelotti em criar bons grupos.

As próximas partidas da seleção serão contra Equador, em Guayaquil, e Paraguai, em São Paulo, válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

