Carro cai na Baía de Guanabara e motorista é procurado por Bombeiros
O vendedor ambulante Matheus Pereira, de 62 anos, desapareceu após acidente; carro foi encontrado a uma profundidade de cerca de 8 metros
O vendedor ambulante Matheus Pereira, de 62 anos, desapareceu após seu carro cair na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, durante a madrugada de quinta-feira (21). Segundo sua ex-esposa, ele tinha problemas cardíacos e fazia uso de medicamentos para pressão alta. Matheus era conhecido e querido na região, onde morava e trabalhava como camelô. Antes do acidente, ele estava com amigos, mas nenhum deles presenciou a queda do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h07 e encontrou o veículo a uma profundidade de aproximadamente 8 metros, já iniciando o içamento. As investigações estão em andamento e a família, angustiada, acompanha as buscas.
