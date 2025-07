Carro desgovernado invade garagem em Copacabana, zona sul do Rio

Um carro desgovernado saiu de uma garagem na rua Santa Clara, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro , e invadiu a garagem de um edifício em frente, durante a tarde de quinta-feira (24). O veículo estava em alta velocidade. Testemunhas relataram que o porteiro deixou o carro automático com a marcha engatada e não puxou o freio de mão. O carro atravessou a rua e só parou ao colidir com a parede do prédio. Ninguém ficou ferido no acidente.

