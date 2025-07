Carro invade academia na zona oeste do Rio e deixa aluno ferido

Um carro invadiu uma academia em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro , por volta das 20h de segunda-feira (28). A colisão danificou a vidraça e a recepção, ferindo um aluno levemente. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento, e a esposa de Rodrigo Veiga informou que ele está se recuperando bem. Segundo ela, o motorista aparentava estar em estado de choque após o acidente. A academia ficará fechada nesta terça-feira (29) para reparos devido aos danos do incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!