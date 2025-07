Carro que atropelou e matou jovem de 19 anos na rodovia Rio-Santos é localizado pela polícia

O carro envolvido em um acidente, na rodovia Rio-Santos, que resultou na morte de Misael Cruz Rodrigues, de 19 anos, foi encontrado pela polícia no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro . O veículo apresentava danos significativos e já foi periciado. Segundo a investigação, o motorista fugiu sem prestar socorro.

A sogra de Misael permanece internada com fraturas expostas, enquanto a namorada do jovem teve ferimentos leves. A polícia busca identificar o condutor do veículo, que poderá responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa.

aqui!