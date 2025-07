Cartão 'Jaé' será obrigatório para andar de graça nos ônibus do Rio a partir de sábado Cartão Jaé pode ser feito em clubes, estações do BRT ou pelo app, que permite o uso nos validadores do ônibus

RJ no Ar|Do R7 03/07/2025 - 08h34

