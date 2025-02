Casal acusado de aplicar golpes em aposentados e pensionistas é preso no Rio

A Polícia Civil prendeu um casal acusado de aplicar golpes financeiros em aposentados e pensionistas do INSS. Priscila Telma de Souza foi presa em Piedade, na zona norte do Rio . Já Daniel Bernardes estava na Gávea, na zona sul.

Segundo as investigações, a dupla oferecia descontos para a renovação de empréstimos para enganar as vítimas. Os alvos eram, principalmente, moradores do Rio e da Região dos Lagos do estado.