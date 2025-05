Casal de ex-funcionários é preso por matar cozinheiro de restaurante no Rio

Um casal de ex-funcionários foi preso pela morte do cozinheiro de um restaurante no centro do Rio de Janeiro . Anastácio Farias, de 65 anos, foi assassinado por asfixia no local de trabalho. De acordo com as investigações, a dupla roubou o celular e R$ 500 da vítima, além de R$ 2.500 mil do estabelecimento.



