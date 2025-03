Casal é assaltado durante transmissão ao vivo na zona oeste do Rio

Um casal foi surpreendido por dois assaltantes armados durante uma transmissão ao vivo na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro , na manhã de quarta-feira (26). Os criminosos chegaram em uma moto, levaram o celular de Marcela e a aliança do marido, e exigiram as senhas dos dispositivos.

Mesmo após o roubo, Marcela, que possui quase 400 mil seguidores em uma rede social, continuou a transmissão para ajudar a divulgar o restaurante de uma amiga. O casal, residente em Duque de Caxias, estava no local de forma solidária.

O assalto gerou um prejuízo estimado de 7 mil reais. A polícia investiga o caso.

aqui!