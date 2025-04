Casal é resgatado com vida após desabamento de casa em Engenheiro Pedreira Um homem e uma mulher foram tirados do local com ferimentos leves; Defesa Civil investiga as causas do acidente

RJ no Ar|Do R7 09/04/2025 - 08h47 (Atualizado em 09/04/2025 - 08h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share