Caso Alisson: Corpo de menino morto por padrasto é enterrado na Baixada Fluminense

O corpo do menino Alisson Otávio, de apenas três anos, foi enterrado no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A cerimônia de despedida contou com a presença de parentes e vizinhos que se comoveram com o caso.

A criança foi encontrada morta em uma área de mata do morro da Galinha, em Belford Roxo, na semana passada. Pedro Henrique da Silva está preso após confessar ter dado tapas e socos no enteado e escondido o corpo da vítima.

Já a mãe de Alisson é investigada por omissão após revelar que sabia das agressões.

