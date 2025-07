Catador é morto a tiros e corpo desaparece em lixão de Magé (RJ)

Rafael Silva de Souza, catador de materiais recicláveis de 25 anos, foi morto a tiros no lixão de Bongaba, em Magé, no Rio de Janeiro . Segundo a família, ele foi assassinado após discutir com um vigia conhecido como França, que exigia pagamento ilegal para permitir o trabalho dos catadores.

O crime gerou protestos, com catadores queimando pneus em frente ao lixão. Testemunhas afirmaram que França recebeu ajuda para esconder o corpo. Sangue foi achado em uma máquina do local, que será periciada.

A prefeitura de Magé exonerou o vigia, mas não comentou sobre a cobrança ilegal. A polícia está investigando o caso. A família exige justiça e o corpo de Rafael para um enterro digno.

