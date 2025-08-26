Cerco da polícia na Zona Norte mira avanço do CV e provoca tiroteios com barricadas incendiadas

A Zona Norte do Rio vive momentos de tensão com confrontos entre o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho. Barricadas foram incendiadas e a polícia realiza operações em pelo menos cinco comunidades: Penha, Serrinha, Juramento, Campinho e Fubá.

Moradores relatam medo de sair de casa devido aos intensos tiroteios. Apesar da situação, a estação BRT Otaviano segue funcionando normalmente até o momento.

A ação faz parte da Operação Contenção, que busca frear a disputa territorial entre facções e conter a escalada da violência nas comunidades locais.

