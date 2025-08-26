Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Cerco da polícia na Zona Norte mira avanço do CV e provoca tiroteios com barricadas incendiadas

Operação Contenção intensifica cerco da polícia em cinco áreas da Zona Norte do Rio: Penha, Serrinha, Juramento, Campinho e Fubá

RJ no Ar|Do R7

A Zona Norte do Rio vive momentos de tensão com confrontos entre o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho. Barricadas foram incendiadas e a polícia realiza operações em pelo menos cinco comunidades: Penha, Serrinha, Juramento, Campinho e Fubá.


Moradores relatam medo de sair de casa devido aos intensos tiroteios. Apesar da situação, a estação BRT Otaviano segue funcionando normalmente até o momento.


A ação faz parte da Operação Contenção, que busca frear a disputa territorial entre facções e conter a escalada da violência nas comunidades locais.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CV (Comando Vermelho)
  • Norte
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Violência

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.