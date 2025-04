Chuvas intensas deixam Angra dos Reis em estado de emergência

A Prefeitura de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro , declarou estado de emergência após chuvas intensas no fim de semana desalojarem mais de 300 pessoas. O rio Bracuí transbordou, arrastando árvores e estruturas, e deixou ruas submersas.

A água atingiu até dois metros em certas áreas, obrigando resgates por bombeiros com lanchas. Em 72 horas, a cidade recebeu 402 milímetros de chuva, quase três vezes o esperado para todo o mês de abril.

