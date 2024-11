Cinema, circo e espetáculo de Natal são os destaques do final de semana no Rio

A décima edição do festival Varilux de Cinema Francês, tem exibição de filmes, palestras e obras em realidade virtual gratuitos, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro , nesta sexta-feira (08), sábado (09), e domingo (10).

A partir deste final de semana, o Circo Vistok estará com o espetáculo "Magia do Cinema", no Caxias Shopping, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com atrações nacionais e internacionais. O evento estará no local pela primeira vez.

O espetáculo "Conto do Natal - um Ballet de Dalal Alchcar" abre a temporada natalina na Cidade de Artes, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, entre os dias 7 e 17 de novembro. Os ingressos são a partir de R$ 18.