Cinema, teatro e música internacional agitam a agenda cultural do fim de semana

A semana do cinema ocorre até o dia 3 de setembro em todo o país com ingressos a 10 reais. O ator Nizo Neto, filho de Chico Anísio e dublador do Presto de "Caverna do Dragão", apresenta a peça "Nunca Desista dos Seus Sonhos", baseada no livro de Augusto Cury, no Teatro Miguel Falabella no Rio. As apresentações são amanhã, às 20h, e domingo, às 19h.

Ingressos custam a partir de 60 reais.

O cantor jamaicano Andru Donalds,, famoso por sucessos como "Save Me Now", se apresenta amanhã às 20h no Blue Note Rio em Copacabana; ingressos custam 70 reais.

