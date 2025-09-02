COE e Bope enfrentam muralha de fogo e bloqueios em vias durante operação na comunidade da Mangueira

A operação policial ocorre na comunidade da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro . O BOPE e o COE (Comando de Operações Especiais) estão presentes com veículos blindados e retroescavadeiras para remover barricadas. Imagens mostram confronto entre policiais e traficantes.

Não há registros de presos ou feridos até o momento. A população local demonstra apreensão ao sair para trabalhar em meio à ação policial. Barricadas feitas com móveis velhos são utilizadas pelos traficantes como obstáculos contra os policiais.

Um trabalhador descreve o medo de sair para trabalhar e voltar para casa em segurança.

