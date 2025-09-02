COE e Bope enfrentam muralha de fogo e bloqueios em vias durante operação na comunidade da Mangueira
Traficantes tentam impedir avanço dos policiais; dez escolas municipais da região suspenderam as aulas
A operação policial ocorre na comunidade da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. O BOPE e o COE (Comando de Operações Especiais) estão presentes com veículos blindados e retroescavadeiras para remover barricadas. Imagens mostram confronto entre policiais e traficantes.
Não há registros de presos ou feridos até o momento. A população local demonstra apreensão ao sair para trabalhar em meio à ação policial. Barricadas feitas com móveis velhos são utilizadas pelos traficantes como obstáculos contra os policiais.
Um trabalhador descreve o medo de sair para trabalhar e voltar para casa em segurança.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas