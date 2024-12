‘Complexo da Penha se tornou base operacional do CV’, diz secretário da Polícia Civil

Policiais civis e militares tentaram cumprir 114 mandados de busca e apreensão contra lideranças do Comando Vermelho durante a megaoperação no Complexo da Penha, zona norte , nesta terça-feira (3). Ao todo, 13 pessoas foram presas, entre elas duas mulheres foragidas do Pará.

Durante a coletiva de imprensa que destacou o balanço da ação, o secretário de Polícia Civil do estado, Felipe Cury, afirmou que o conjunto de favelas se tornou a base operacional da facção criminosa no estado.