Confeiteira tem casa furtada quatro vezes em duas semanas em Nilópolis, no Rio

A casa de uma confeiteira foi invadida e furtada por ladrões quatro vezes num período de duas semanas, no centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense . A série de crimes começou na madrugada do dia 10 de novembro. Uma câmera instalada na residência registrou as ações.

A moradora teve um prejuízo de quase R$ 2.000. O caso foi registrado na delegacia do município, a 57ª DP.