Confronto entre facções no Morro do Juramento assusta moradores

Na região do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro , um confronto entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro causou pânico entre os moradores. Muitas pessoas ficaram em meio ao fogo cruzado.

Na semana passada, uma mulher foi baleada perto de uma estação de BRT e um motorista de van acabou atingido por estilhaços na região.