Confrontos entre facções no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, deixa uma moradora baleada

O fim de semana foi marcado por intensos confrontos no Morro dos Macacos e no Morro de São João, controlados respectivamente pelo 3º Comando Puro e Comando Vermelho.

A polícia reforçou o patrulhamento na Rua Barão do Bom Retiro após a morte de um homem conhecido como DD.

Registros de vídeos mostram a troca de tiros entre traficantes.