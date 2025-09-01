Confusão e pancadaria marcam festa de aniversário de 78 anos de Nilópolis

No último fim de semana, o município de Nilópolis, no Rio de Janeiro , completou 78 anos com uma festa que contou com a apresentação de diversos artistas, incluindo Belo e Xande de Pilares, na antiga garagem nilopolitana. Durante as comemorações, ocorreu um tumulto significativo no centro da cidade, com relatos de empurrões e pessoas pisoteadas. A situação gerou desordem entre os presentes durante o evento festivo.



