Congresso 'Biomedicina in Rio' reúne 6 mil pessoas no Rio de Janeiro

A segunda edição do congresso "Biomedicina in Rio" ocorreu no RioCentro, zona oeste do Rio de Janeiro , reunindo 6 mil participantes. O evento teve como objetivo transmitir conhecimento, divulgar novidades tecnológicas e discutir a formação requerida para a profissão biomédica.

Os participantes puderam se vacinar contra gripe, sarampo, caxumba e rubéola. Com 100 palestrantes, foram abordados temas como o papel do biomédico em cirurgias cardíacas e a importância de se estabelecer um piso salarial para a categoria.

O deputado estadual Ricardo Quirino enfatizou a importância da gerontologia para a qualidade de vida dos 32 milhões de idosos no Brasil, destacando a função do biomédico no apoio ao envelhecimento saudável.

