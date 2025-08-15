Logo R7.com
Conhecida como 'Diaba Loira', traficante que traiu o CV pode ter sido morta em confronto

Mulher é encontrada morta após tiroteio entre CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro)

RJ no Ar|Do R7

Um confronto entre o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro) no Morro do Fubá, na zona norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de uma mulher que ainda não foi identificada. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).


Testemunhas disseram que o corpo pode ser de Eveline Passos, conhecida como Diaba Loira. O corpo, encontrado fora da área de confronto, estava enrolado em um lençol e vestido de preto.


Eveline era procurada por envolvimento com atividades criminosas e tinha um histórico de traição ao CV.


A Polícia Militar monitora a situação na região após o intenso tiroteio durante a noite.




