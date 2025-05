Coragem e Superação: Repórter encara o fogo em treinamento dos bombeiros no Rio

karolaine Silva, repórter da RECORD RIO, participou de um intenso treinamento com o Corpo de Bombeiros no Complexo de Ensino Coronel Sarmenta, em Guadalupe. Na Cidade do Fogo, ela enfrentou condições de incêndio simuladas com temperaturas que ultrapassaram os 600 graus Celsius. Equipando-se com trajes de proteção, Caroline concluiu o desafiador simulador fase 4, tornando-se a primeira repórter a fazê-lo e recebendo um troféu por sua coragem e determinação.



