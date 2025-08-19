Corpo de homem é encontrado dentro de caixa de madeira na avenida Brasil

Um corpo foi encontrado dentro de uma caixa de madeira na avenida Brasil, próximo ao Hospital Federal de Bonsucesso e à estação do BRT, na zona norte do Rio de Janeiro . A denúncia foi feita por volta das 6h45, horário de grande movimento, e o Batalhão de Vias Expressas confirmou a presença do cadáver. A vítima tinha o rosto desfigurado, sem marcas de tiro. A pista sentido centro permanece parcialmente interditada, causando impacto no trânsito. A polícia aguarda a chegada da Polícia Civil para a análise e remoção do corpo. Investigações buscam possíveis imagens de câmeras de segurança para esclarecer o fato.



