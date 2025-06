Corpo de suposto traficante é encontrado em acesso ao morro do Juramento

A Polícia Militar localizou um corpo no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro , supostamente de um traficante ligado ao Comando Vermelho, atribuído a bandidos rivais da comunidade da Serrinha. A área foi isolada para perícia.

A comunidade vive tensão constante devido à disputa por territórios com o Terceiro Comando Puro. Os tiroteios são frequentes, e moradores relatam o uso de granadas. Durante os tiroteios, crianças de escolas locais foram instruídas a se abrigar. A segurança foi reforçada com veículos blindados para garantir a segurança dos moradores.

