Corpo do subtenente Anderson Figueira será sepultado no RJ; é o 37º PM morto neste ano

O subtenente foi baleado na manhã de segunda-feira (1), durante operação no Complexo do Chapadão

RJ no Ar|Do R7

No Rio de Janeiro, o subtenente Anderson Figueira de Souza será enterrado hoje no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, após ser o 37º policial militar morto no ano. O velório começa às 13h e o sepultamento às 15h.


Durante uma operação no Chapadão, ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A região, palco de conflitos entre facções criminosas, teve dois criminosos mortos na mesma operação.


A violência impacta toda a comunidade, com ônibus sequestrados e dez escolas fechadas ontem, prejudicando o transporte e a rotina dos moradores sob constante tensão.

