Corpo do subtenente Anderson Figueira será sepultado no RJ; é o 37º PM morto neste ano

No Rio de Janeiro , o subtenente Anderson Figueira de Souza será enterrado hoje no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, após ser o 37º policial militar morto no ano. O velório começa às 13h e o sepultamento às 15h.

Durante uma operação no Chapadão, ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A região, palco de conflitos entre facções criminosas, teve dois criminosos mortos na mesma operação.