Corpos são encontrados boiando na Baía de Guanabara; dois vigias são feitos de reféns em São Gonçalo

Dois corpos foram encontrados boiando na Baía de Guanabara e dois vigias foram feitos de reféns em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro .

A PM afirmou que foi acionada para uma ocorrência de sequestro e cárcere privado. De acordo com a corporação, os criminosos reagiram à ação e dispararam contra os agentes, que revidaram. Os vigias foram libertados sem ferimentos e os bandidos não foram encontrados.

Após os resgates, a polícia foi acionada para verificar dois corpos que estariam em diferentes pontos da Baía. Um deles, identificado como Marllon Dias Brito, de 28 anos, foi retirado da água.

Segundo os bombeiros, o corpo encaminhado ao IML de Tribobó, tinha marcas de tiros. Outro corpo foi encaminhado ao IML do Barreto e também tinha marcas de tiros.

A delegacia de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga se os mortos eram os criminosos que estavam no navio. Ao menos cinco bandidos teriam entrado em confronto com a polícia. De acordo com testemunhas, eles estariam roubando óleo das embarcações. As armas dos PMs foram apreendidas e vão passa por perícia.