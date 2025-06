Corrida em Copacabana celebra 50 anos da Comlurb e Dia do Gari

Em comemoração aos 50 anos, a Comlurb organizou uma corrida em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro , com provas de 5 km e uma caminhada de 3 km. Mais de 2 mil pessoas, incluindo o presidente da Comlurb, participaram do evento "Bora Correr", que também celebrou o Dia do Gari.

Os cinco primeiros colocados receberam prêmios, e todos os participantes ganharam camisetas, medalhas, massagens relaxantes, e puderam participar de um concurso de dança. Thiago Felipe venceu a corrida pelo segundo ano consecutivo.

A Comlurb proporcionou um dia especial para a "Tropa Laranja", reforçando o compromisso com a limpeza e o bem-estar da cidade.

