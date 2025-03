Crime em família: Pai e filho são presos após usarem cartões de outras pessoas em compras

Um pai e o filho foram presos em flagrante por tentativa de estelionato na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio . Segundo a Polícia Civil, Jilson Viana Fernandes, de 60 anos, e Rafael Ruiz Fernandes, de 23, faziam compras com cartões de crédito de outras pessoas.

Os dois são suspeitos de terem causado um prejuízo superior a R$ 8 mil a uma loja de purificadores de água. Eles foram presos após funcionários do estabelecimento suspeitarem da tentativa de fraude.

Na delegacia, de acordo com os policiais, Rafael afirmou ter usado os dados do pai para efetuar as compras. Já Jilson alegou desconhecer o crime. Além de tentativa de estelionato, a dupla deve responder por associação criminosa. Os investigadores acreditam que mais pessoas possam fazer parte do golpe.