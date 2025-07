Crime em Itaperuna: Polícia apreende namorada do adolescente que confessou o assassinato da família

A Polícia Civil apreendeu a adolescente de 15 anos, namorada do jovem de 14 que confessou ter matado os próprios pais e o irmão caçula em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

A garota foi localizada no município de Água Boa, no Mato Grosso, é suspeita de envolvimento no crime brutal que chocou o Rio.

Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª DP (Itaperuna), as investigações apontam que a adolescente tinha conhecimento do plano e trocava mensagens frequentes com o namorado, inclusive no dia dos assassinatos.

Ela foi ouvida na última quinta-feira (26), acompanhada pela mãe, na presença de agentes especializados e do Conselho Tutelar.

Na sexta-feira (27), o adolescente foi encaminhado para o Centro de Socioeducação (Cense) de São Fidélis, por determinação da Justiça do Rio de Janeiro, que autorizou sua internação provisória por 45 dias.

Já a garota foi levada para a delegacia de Água Boa, onde permanece à disposição das autoridades.