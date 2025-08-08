Criminoso é morto em confronto com policiais militares na Cidade de Deus

Um criminoso foi morto durante um confronto com policiais militares na comunidade Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro . A ação ocorreu quando os PMs notaram a saída de homens em motocicletas e iniciaram uma perseguição. Após desrespeitar uma ordem de parada, um dos ocupantes disparou contra os agentes. O homem foi baleado e levado à UPA da Taquara, onde não resistiu aos ferimentos. Durante a operação foram apreendidos uma moto e uma pistola.



