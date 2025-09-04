Criminoso é preso após agredir idosa de 82 anos para roubar cerveja em Nova Iguaçu
Henrique Barbosa da Silva, de 26 anos, invadiu mercearia, lançou uma garrafa contra o rosto da vítima e roubou bebida do freezer
Um homem de 26 anos foi preso após agredir uma comerciante de 82 anos durante um assalto em sua mercearia em Austin, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O agressor invadiu o local e começou a derrubar produtos. Ele lançou uma garrafa contra o rosto da vítima e roubou uma cerveja do freezer. Vizinhos acionaram a polícia militar que prendeu o autor no local. Ele responderá por roubo e lesão corporal enquanto as investigações prosseguem.
