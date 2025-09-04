Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Criminoso é preso após agredir idosa de 82 anos para roubar cerveja em Nova Iguaçu

Henrique Barbosa da Silva, de 26 anos, invadiu mercearia, lançou uma garrafa contra o rosto da vítima e roubou bebida do freezer

RJ no Ar|Do R7

Um homem de 26 anos foi preso após agredir uma comerciante de 82 anos durante um assalto em sua mercearia em Austin, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O agressor invadiu o local e começou a derrubar produtos. Ele lançou uma garrafa contra o rosto da vítima e roubou uma cerveja do freezer. Vizinhos acionaram a polícia militar que prendeu o autor no local. Ele responderá por roubo e lesão corporal enquanto as investigações prosseguem.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • agressao
  • rio-de-janeiro-estado
  • Cerveja
  • PM (Polícia Militar)
  • Roubo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.