Criminoso morre durante confronto com PMs na zona norte do Rio; outros três bandidos são baleados

Um criminoso morreu baleado durante um confronto com policiais militares na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro . Os bandidos se preparavam para fazer arrastões pela região quando foram surpreendidos por uma equipe da polícia. Houve perseguição e troca de tiros. Uma parte do bando fugiu e outros três criminosos foram baleados. Eles estão presos sob custódia no Hospital Getúlio Vargas. Com os bandidos, os PMs apreenderam três fuzis, uma pistola, uma granada e um rádio comunicador.