Criminosos causam pânico durante assalto na Linha Amarela

Bandidos realizaram um assalto na Linha Amarela próximo à favela da Maré, Rio de Janeiro , causando pânico entre motoristas.

Durante a ação, dois veículos da polícia militar foram acionados, e um veículo blindado foi utilizado.

De acordo com um dos motoristas envolvidos, dois carros com criminosos fecharam a via, roubaram veículos e fugiram.

Os carros foram recuperados e levados à delegacia de Bonsucesso.

Equipes de policiamento de vias expressas e batalhões da Maré participaram da operação.

Apesar do caos, não há informações sobre presos ou feridos.

aqui!