Criminosos que furtavam apartamentos no Rio são presos quando saíam do Paraná

Quatro integrantes de uma quadrilha que furtava apartamentos de luxo da zona sul do Rio foram presos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) quando saíam do Paraná.

Os homens foram encontrados depois que policiais da delegacia da Gávea, a 15ª DP, descobriram que o bando cometeu furtos em território paranaense. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo atuava em vários estados. No Rio, imóveis em bairros da zona sul eram os principais alvos.

As prisões não são isoladas, segundo os investigadores. Elas fazem parte de uma investigação da delegacia da Gávea, a 15ª DP, que apura o envolvimento de criminosos de São Paulo em furtos no Rio. A polícia acredita que as quadrilhas fazem parte de uma grande organização criminosa que atua em todo o país.