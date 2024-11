Criminosos são presos após tiroteio na avenida Brasil, na altura de Irajá

Dois criminosos foram presos após um tiroteio na avenida Brasil, na altura de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro . Os policiais estavam a caminho de uma ocorrência quando avistaram cinco bandidos armados atravessando a avenida. Três criminosos conseguiram fugir e os agentes apreenderam as drogas que estavam com eles. O trânsito em relação ao Centro da cidade e sentido zona oeste possui uma retenção.