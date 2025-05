Criminosos tentam assaltar rivais, trocam tiros e acabam presos no Rio

Uma ação inusitada assustou moradores do bairro Abolição, na zona norte do Rio de Janeiro . Criminosos de facções rivais se enfrentaram em via pública, na terça-feira (13), após uma dupla em uma moto abordar outra em uma tentativa de assalto.

Ao menos dois envolvidos acabaram presos por PMs após caírem no asfalto e tentarem escapar por uma vila de casas. Outros dois conseguiram fugir, sendo que um deles teria sido baleado.



