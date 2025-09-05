Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Criminosos usam ônibus como barricadas e geram caos nos transportes durante operação na Vila Aliança

Ação policial buscava prender os traficantes "Coronel" e "Sabão", envolvidos no assassinato da jovem Sther; seis traficantes foram mortos em confronto

RJ no Ar|Do R7

Uma operação das Polícias Civil e Militar na Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro, buscava prender os traficantes Bruno da Silva Loureiro, o “Coronel”, e José Rodrigo Gonçalves Silva, o “Sabão”, integrantes do TCP envolvidos no assassinato da jovem Sther após um baile funk.


Durante a ação, seis criminosos mantiveram um homem e uma criança reféns. Os suspeitos foram mortos em confronto e as vítimas libertadas sem ferimentos. O cinegrafista André Muzell, em cobertura no local, foi sequestrado e agredido por traficantes, mas sobreviveu. O tiroteio interrompeu transportes, fechou três estações e alterou trajetos de ônibus. Criminosos usaram caminhões de lixo e ônibus como barricadas.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia-militar
  • policia-civil
  • operacao-em-favelas
  • Assassinato
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Tiroteio
  • Transportes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.